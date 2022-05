Poste Italiane, assunzioni per consulenti finanziari: requisiti e candidatura

Poste Italiane, assunzioni in tutta Italia: si ricercano consulenti finanziari. Ma quali requisiti dovranno possedere i candidati? Di seguito tutte i dettagli.

Poste Italiane assunzioni: ma per chi nello specifico? Come esplicitato all’interno del sito ufficiale, l’azienda in questione è alla ricerca di “laureati giovani e motivati ad intraprendere uno stimolante percorso di crescita professionale accompagnato da un percorso di formazione che permetterà di diventare consulente finanziario“.

I dettagli sulle assunzioni

Si esplicita che la selezione avviata si estende all’intero territorio nazionale. Le assunzioni, in effetti, riguardano diverse province italiane e altrettante Regioni della Penisola.

Chi prenderà parte alla selezione per consulenti finanziari e verrà alla fine scelto, sarà assunto con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante e “coinvolto in percorsi di affiancamento e formazione”. I nuovi impiegati lavoreranno all’interno degli uffici postali e si occuperanno, in particolare, della promozione e della vendita diretta di prodotti finanziari e assicurativi del gruppo.

Per candidarsi c’è tempo sino al 31 maggio 2022. Ecco tutti i dettagli su chi può e come presentare la propria candidatura.

Poste Italiane assume: i requisiti

Chi può ambire a ricoprire il ruolo di consulente finanziario per Poste Italiane? All’interno dell’apposita sezione del sito ufficiale si precisa che il candidato ideale deve, oltre che essere giovane:

essere laureato ;

; dimostrare ottime capacità di comunicazione e di relazione ;

; dimostrare un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

Poste Italiane assunzioni: come candidarsi?

Gli interessati possono presentare la propria candidatura per queste selezioni tramite il sito di Poste Italiane e, più in particolare, la sezione riservata alle posizioni aperte.

Basterà selezionare l’offerta di lavoro riservata a consulenti finanziari e inviare la propria candidatura, compilando anche l’apposito form online. Tuttavia non resta molto tempo per procedere: la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 31 maggio 2022.

In relazione alle specifiche esigenze aziendali, Poste Italiane contatterà i candidati più interessanti richiedendo loro di partecipare ad un Virtual Recruiting Day, ovvero un evento on line di presentazione dell’azienda.

Per ulteriori informazioni su requisiti e modalità, si rimanda al sito ufficiale di Poste Italiane.