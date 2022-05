Corri Catania 2022, evento posticipato: le nuove date e orari

Corri Catania 2022 salta a causa del maltempo: la manifestazione di solidarietà, attesissima dai catanesi, è posticipata di una settimana. Date e orari.

A causa del maltempo previsto per lo scorso weekend, gli organizzatori della Corri Catania hanno deciso di rimandare la manifestazione di solidarietà alla settimana seguente. Inizialmente prevista per domenica 8 maggio 2022, la marcia è posticipata di una settimana.

Per tale motivo, la 14esima edizione dell’evento si svolgerà, in accordo con l’Amministrazione Comunale e le Autorità competenti, domenica 15 maggio 2022. La partenza è prevista per le ore 10:00 a piazza Università.