Elezioni comunali in Sicilia: via allo scrutinio

Per garantire lo svolgimento in sicurezza del procedimento elettorale e della raccolta del voto, il provvedimento ha predisposto tutte le giuste attenzioni da prendere in considerazione durante le votazioni. In particolare, per gli elettori positivi al Covid19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.