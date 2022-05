Concorso Carabinieri, selezione per 13 allievi atleti: tutte le info utili

Concorso Carabinieri: in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un nuovo concorso relativo all'Arma dei Carabinieri. Si cercano ben 13 allievi atleti, provenienti da diverse discipline. Ecco tutte le informazioni utili.

Concorso Carabinieri: come pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 maggio, l’Arma dei Carabinieri è alla ricerca di tredici allievi in ferma quadriennale da assegnare al Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato. Entro quando sarà possibile candidarsi? E quali sono le discipline sportive affiliate agli allievi ricercati?

Concorso Carabinieri: le figure ricercate

Come riportato sul bando, gli atleti ricercati dall’Arma dei Carabinieri dovranno appartenere a diverse discipline. In particolare, per gli sport invernali affiliati alla Federazione Italiana Sport Invernali si cercano:

un atleta di sesso maschile disciplina sci alpino – specialità « slalom gigante, slalom speciale e parallelo »;

»; un’atleta di sesso femminile disciplina sci alpino – specialità « super gigante e discesa libera »;

»; un atleta di sesso maschile nella disciplina snowboard – specialità « PGS-PSL »;

»; un atleta di sesso maschile nella disciplina slittino singolo su pista artificiale;

su pista artificiale; un’atleta di sesso femminile nella disciplina sci alpino – specialità « slalom gigante »;

»; un’atleta di sesso femminile nella disciplina sci di fondo ;

; un’atleta di sesso femminile nella disciplina sci alpinismo ;

; un atleta di sesso maschile nella disciplina «bob a due e bob a quattro».

Per gli sport invernali affiliati alla Federazione Italiana sport del ghiaccio si cercano, invece, due atleti di sesso maschile per la disciplina «short track». Per quanto riguarda l’atletica (da affiliarsi alla Federazione italiana di atletica leggera), l’Arma cerca un’atleta di sesso femminile nella disciplina mt. 10.000 e corsa campestre.

Si cercano infine un atleta di sesso maschile nella disciplina 50 mt. stile libero, affiliato alla Federazione Italiana Nuoto, e un atleta di sesso maschile nel «Taekwondo» categoria -63 Kg, affiliato alla Federazione italiana taekwondo.

Concorso Carabinieri: requisiti e scadenza bando

Tra i numerosi requisiti previsti per la partecipazione al concorso, dall’età alla condotta, ne spiccano certamente due:

l’aver conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e la data di scadenza della presentazione delle domande, nella disciplina/specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;

(CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI; essere riconosciuti «atleta di interesse nazionale», dal Comitato olimpico nazionale italiano e/o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.

Per gli altri requisiti di partecipazione, le prove fisiche e gli accertamenti attitudinali che andranno svolgendosi per la selezione dei 13 atleti, si rimanda al bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il concorso, infine, avrà scadenza il prossimo 2 giugno 2022.