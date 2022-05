Concorso Esercito, bando per 7.200 VFP1: i requisiti

Il Ministero della Difesa ha pubblicato un concorso esercito per il reclutamento di 7.200 volontari VFP1. Di seguito tutti i requisiti necessari.

Al via il concorso Esercito per volontari in ferma prefissata di un anno. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 7.200 posti. Di seguito tutte le informazioni relative al bando 2022

La domanda di partecipazione, relativa al 2° blocco, deve essere presentata entro il 31 maggio 2022, quella per il 3° blocco entro il 30 agosto 2022. Le domande relative al 1°blocco era possibile presentarle entro il 10 marzo 2022.

Concorso esercito: i posti

L’incorporamento del 1° blocco prevedeva il reclutamento di 2.400 posti. Per il secondo e terzo sono così ripariti:

2° blocco, 2.400 posti di cui:

2.371 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

5 per incarico principale «Elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

5 per incarico principale «Idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

10 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

3 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

1 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022, per i nati dal 31 maggio 1997 al 31 maggio 2004, estremi compresi;

3° blocco, 2.400 posti, di cui:

2.371 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

5 per incarico principale «Elettricista infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

5 per incarico principale «Idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

10 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

5 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

3 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

1 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° agosto 2022 al 30 agosto 2022, per i nati dal 30 agosto 1997 al 30 agosto 2004, estremi compresi.

I requisiti

Possono partecipare al bando di concorso Esercito 2022 per VFP1 i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni ;

; assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico-fisica;

possesso di licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore);

(diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Riserve

Il 10% dei posti disponibili per il bando volontari esercito VFP1 è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

Per tutte le info su come presentare domanda è necessario consultare il sito del Ministero della Difesa nella sezione “Lavori e concorsi”.