Concorso Carabinieri: è stato ufficialmente bandito il concorso carabinieri accademia 2026 per l’ammissione di 65 allievi ufficiali al primo anno del 208° corso dell’Accademia Militare di Modena. Si tratta di una delle selezioni più ambite dell’Arma dei Carabinieri, rivolta a giovani diplomati provenienti da tutta Italia e a chi conseguirà il diploma al termine dell’anno scolastico 2025-2026.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 gennaio 2026, esclusivamente online.

Concorso Carabinieri 2026: chi può partecipare

Il concorso per allievi ufficiali dell’Arma dei Carabinieri è aperto ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età compresa tra 17 e 21 anni (non aver superato il 22° anno alla data di scadenza della domanda).

Per gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma il limite è elevato a 28 anni;

(non aver superato il 22° anno alla data di scadenza della domanda). Per gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma il limite è elevato a 28 anni; possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado , valido per l’accesso ai corsi universitari, o conseguimento entro l’anno scolastico 2025-2026;

, valido per l’accesso ai corsi universitari, o conseguimento entro l’anno scolastico 2025-2026; idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato come Ufficiale;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali per delitti non colposi;

condotta incensurabile e affidabilità nei confronti delle Istituzioni democratiche;

assenza di misure di prevenzione;

consenso dei genitori o del tutore per i candidati minorenni;

esito negativo agli accertamenti per abuso di alcool e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Attenzione ai tatuaggi! La loro presenza può comportare l’esclusione dal concorso, in base alle regole previste per i concorsi militari e di polizia.

Concorso Carabinieri: le riserve

Nel concorso Carabinieri 2026 sono previste specifiche riserve di posti:

30% (19 posti) per gli allievi frequentatori dell’ultimo anno delle Scuole Militari;

5% (3 posti) per coniuge, figli o parenti superstiti di personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

1% (1 posto) per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo livello B2.

Concorso Carabinieri 2026: prove e fasi di selezione

La procedura selettiva del concorso si articolerà in diverse fasi, che si terranno principalmente a Roma. Inizialmente, sarà prevista una prova scritta di preselezione, che si svolgerà entro febbraio 2026. Successivamente, i candidati dovranno affrontare le prove di efficienza fisica, programmate per marzo 2026, seguite dalla prova scritta di composizione italiana, anch’essa prevista per marzo 2026.

Entro giugno 2026, si svolgeranno gli accertamenti psicofisici e gli accertamenti attitudinali. La fase successiva sarà la prova orale, che dovrà concludersi entro luglio 2026, insieme alla prova scritta e orale di lingua inglese. Infine, i candidati selezionati dovranno completare un tirocinio presso l’Accademia Militare di Modena, della durata di circa 30 giorni. Si ricorda che durante il tirocinio i candidati saranno ulteriormente valutati sotto il profilo militare, scolastico e comportamentale.

Sedi delle prove

Le prove si svolgeranno a:

Roma : Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 153;

: Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto 153; Modena: Accademia Militare, piazza Roma 15.

La domanda di partecipazione al concorso Carabinieri 2026 deve essere inviata esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, area concorsi, entro il 9 gennaio 2026.

Per accedere alla procedura è necessario possedere:

SPID di livello 2, oppure

CIE con credenziali di livello 2 o 3.

Durante la compilazione della domanda il candidato dovrà: