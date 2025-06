Concorso atleti carabinieri: pubblicato il bando di concorso 2025 per il reclutamento di atleti nei Carabinieri. La selezione, aperta anche ai candidati civili con requisiti sportivi, mira all’assunzione di 13 allievi carabinieri da inserire nel Centro Sportivo dell’Arma. Per partecipare è sufficiente essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (licenza media). Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 23 giugno 2025.

Concorso atleti carabinieri, i posti disponibili

La selezione è riservata ad atleti di interesse nazionale, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate. Di seguito i posti disponibili e le discipline:

Sport invernali – Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.):

sci alpino (specialità slalom gigante e slalom speciale): 2 posti riservati ad atleti di sesso maschile,

sci alpino (specialità supergigante e discesa libera): 1 posto riservato ad atleta di sesso maschile,

sci di fondo (specialità tecnica libera individuale): 2 posti riservati ad atlete di sesso femminile, 2 posti riservati ad atleti di sesso maschile,

biathlon: 1 posto riservato ad atleta di sesso maschile,

slittino su pista artificiale (specialità doppio): 1 posto riservato ad atleta di sesso maschile.

Sport invernali- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.):

short track: 1 posto riservato ad atleta di sesso femminile.

Atletica leggera– federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.):

lancio del giavellotto: 1 posto riservato ad atleta di sesso maschile.

Nuoto- Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.)

specialità 200 metri misti e 400 metri misti: 1 posto riservato ad atleta di sesso maschile.

Scherma- Federazione Italiana Scherma (F.I.S.)

fioretto: 1 posto riservato ad atleta di sesso maschile.

Concorso atleti carabinieri, requisiti richiesti

Possono accedere al concorso per atleti dell’Arma dei Carabinieri 2025 coloro che hanno i requisiti sotto elencati:

abbiano compiuto il 17° anno di età, e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno. Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d’età è elevato a 25 anni;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2024 e la data di scadenza della presentazione delle domande, nella disciplina / specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2024 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del bando;

Concorso atleti carabinieri, come presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID alla sezione concorsi sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 23 giugno 2025.

I partecipanti devono fornire, nella domanda, due indirizzi e-mail validi: