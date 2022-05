Il Volo in concerto in Sicilia: due date al Teatro antico di Taormina

Il trio di artisti torna in Sicilia per tre tappe: due a Taormina ed una ad Agrigento. Ecco quando.

Il Volo torna live questa estate in tutta Italia con il tour “Il Volo live in concert”. Gli spettacoli in Sicilia saranno tre: due a Taormina e uno ad Agrigento.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano finalmente in tour dopo la pausa forzata dovuta ai due anni di pandemia. Molte delle date sono, infatti, recuperi delle date del 2021.

Due date a Taormina

Il Volo si esibirà al Teatro Antico di Taormina l’11 e il 12 giugno 2022. Si tratta del recupero del 4 e del 5 settembre 2021. I biglietti sono acquistabili online su Ticketone e nei circuiti abituali di prevendita.

Ovviamente, per chi avesse già acquistato i biglietti per le date del 2022, essi rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Gli artisti saranno, poi, nuovamente in Sicilia il 28 luglio 2022 per uno spettacolo al Teatro Valle dei Templi di Agrigento.

Il tour

Un tour che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 years”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo sings Morricone”, dedicato al Maestro Ennio Morricone, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il tour parte il 3 giugno dall’Arena di Verona per poi concludersi il 3 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. Ovviamente, trattandosi di artisti ormai di fama internazionale, alcune tappe del tour saranno anche all’estero, in Europa e negli Stati Uniti.