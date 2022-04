Covid Sicilia, +1.324 nuovi contagi a Catania: il bollettino

Il Ministero della Salute, come ogni giorno, ha reso noti i dati ufficiali riguardanti il covid e i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Di seguito la situazione in Sicilia.

Il Ministero della Salute, come ogni giorno, ha reso noti i dati riguardanti il covid in Italia. Tuttavia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 87.940 nuovi contagi e 186 decessi. In Sicilia, nell’ultimo giorno, i nuovi positivi registrati dal ministero della salute sono 6.550 nuovi casi di covid-19 e 25 decessi.

La regione, tuttavia, risulta essere al sesto posto per numero di contagi. Di seguito la situazione nelle varie province.