Catania, è ancora emergenza rifiuti: la situazione

Catania si trova nuovamente invasa da cumuli di rifiuti ai bordi delle strade e in alcune note piazze.

La città di Catania negli ultimi giorni risulta essere invasa da spazzatura e sono diversi i cumuli di rifiuti che si trovano ai margini delle strade e nelle piazze. Già negli scorsi mesi l’emergenza rifiuti aveva fatto ampiamente discutere. Stamattina, Piazza Dante si è svegliata con un “bel mucchietto” di rifiuti proprio di fronte la piazza.

Ieri sera anche il noto cantautore Bersani, durante la sua esibizione al Metropolitan di Catania, ha lamentato il suo malcontento in merito allo stato in cui si trova Catania negli ultimi giorni ed ha sottolineato che non ha mai visto la città così invasa da rifiuti.