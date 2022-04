Covid, stop mascherine e Green pass? Ecco cosa cambia dalla prossima settimana

Dal 1° maggio ci saranno nuove regole relative alle mascherine e alla certificazione verde. Ecco nel dettaglio cosa cambierà dalla prossima settimana.

A partire da giorno 1 maggio ci saranno dei cambiamenti relativi all’utilizzo del Green pass. Infatti, dal 1° maggio la certificazione verde non sarà necessaria per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. Unica eccezione per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione è per i lavoratori di ospedali, ambulatori e Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.

Nello specifico il Green pass non sarà più obbligatorio per accedere ai seguenti luoghi:

luoghi di lavoro;

mezzi di trasporto pubblico;

bar e ristoranti anche al chiuso;

mense e catering continuativo;

accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri);

eventi sportivi;

studenti universitari;

centri benessere;

attività sportive al chiuso e spogliatoi;

convegni e congressi;

corsi di formazione;

centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso;

concorsi pubblici;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

feste al chiuso e discoteche.

Dal 1° maggio, inoltre, è previsto lo stop dell’obbligo delle mascherine al chiuso in tutta Italia. Unica eccezione potrebbe essere per l’utilizzo di alcuni mezzi pubblici.