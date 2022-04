Coca Cola assume: al via candidature

https://catania.liveuniversity.it/2022/04/08/regole-covid-pasqua/

Coca cola è alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri centri siti in tutta Italia. Le posizioni aperte prevedono la copertura di 30 posti vacanti sia per chi vuole avanzare di carriere che per chi desidera un posto senza esperienza all’interno dell’azienda. Di seguito i dettagli.

Le offerte di lavoro

Coca Cola è alla ricerca di personale in Italia, in vista di assunzioni e tirocini. Le posizioni aperte sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera, che a giovani anche senza esperienza. Gli inserimenti avverranno mediante contratti a tempo indeterminato e tirocini.

Ecco un elenco delle opportunità di lavoro in Coca Cola Italia e delle figure ricercate al momento per la sede di Sesto San Giovanni (Milano):

Brand Activation Manager;

Buyer;

Cyber Security Platforms Architect;

D2C Senior Developer;

Digital Delivery Manager, Enterprise and People Analytics & Insights;

Digital Delivery Manager, RED & Sales Tools;

Digital Delivery Manager, RTM Analytics & Insights;

Distribution Development Specialist;

Enterprise Architect Integration;

Finance Advisor;

HR Business Partner & Union Relations Manager;

National Account Manager – E-commerce;

Network Cyber Security Architect;

Operational Productivity Enterprise Architect;

Platform Architect, Digital Commerce;

Quality Assurance Lead, B2B;

SAP BW Data Engineer;

Solutions Architect, Azure;

Test Automation Lead Engineer, Commercial;

Test Automation Leader

Per le altri sedi di Coca Cola sono disponibili le seguenti offerte.

Capo Turno in produzione – Nogara (Verona);

Country Continuous Improvement Coordinator – Nogara (Verona);

Market Developer OOH – tutto il territorio nazionale;

Plant Manager Lurisia – Roccaforte di Mondovì (Cuneo);

Quality Control Specialist – Nogara (Verona);

Quality, Safety & Environment Manager – Gaglianico (Biella);

Shift Supervisor – Oricola (L’Aquila);

Trade Quality Assurance Logistic and Toll Filler Coordinator – Nogara (Verona).

Iter di selezione

A seguito dell’inoltro della candidatura è previsto un primo contatto tramite telefonata o video chiamata, seguito da un colloquio conoscitivo della durata di 30/60 minuti. I candidati saranno poi invitati a partecipare alle attività di valutazione.

Come candidarsi

Gli interessati ad inviare la propria candidatura potranno farlo direttamente sul sito dell’azienda alla sezione Lavora con Noi.