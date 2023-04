Concorso Ragioniere Camera dei Deputati: i requisiti

Concorso Ragioniere Camera dei Deputati per 20 risorse: ecco di seguito tutte le informazioni utili sul bando, sulle prove e come inviare la domanda.

Concorso Ragioniere Camera dei Deputati, è stato reso noto il bando per l’assunzione di 20 ragionieri: la selezione è aperta ai laureati iscritti all’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel Registro dei revisori legali o nell’albo professionale dei consulenti del lavoro oppure che hanno svolto per almeno 24 mesi attività riconducibili a quelle elencate in precedenza.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 4 maggio 2023, ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere sulle prove, sui requisiti e come presentare la domanda di partecipazione.

I requisiti

Il concorso Ragioniere Camera dei Deputati è aperto per candidati con i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°anno;

uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati di cui all’allegato A al bando. Precisamente: laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) oppure laurea triennale in Scienze economiche (L-33) o corrispondente laurea di primo livello o corrispondente diploma universitario, di durata triennale, oppure altro titolo che dà accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

idoneità fisica;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell’allegato C al bando;

iscrizione nella Sezione A o B dell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nella Sezione A o B del Registro dei revisori legali o nell’Albo professionale dei consulenti del lavoro oppure avere svolto, successivamente al conseguimento del titolo di istruzione o eventuali titoli equiparati, in modo documentabile, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, per almeno ventiquattro mesi nell’ultimo quinquennio, attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Le riserve

Si sottolinea che è riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni per coloro che risultano idonei e con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Inoltre, a favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei Deputati appartenente al secondo o al terzo livello, che abbia maturato nei livelli precedentemente elencati almeno 5 anni di anzianità, è riservato un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni.

Concorso Ragioniere Camera dei deputati: come avviene la selezione?

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia tale da alterare il regolare svolgimento del concorso, le prove d’esame verranno precedute da una prova selettiva strutturata su 60 quesiti a risposta multipla con correzione informatizzata. Per sapere quali materie possono essere oggetto della prova, si consiglia la lettura del bando.

Gli esami consistono in due prove scritte e una pratica e in una prova orale, nello specifico:

Prima prova scritta

Consiste nella risposta di un questionario composto da tre quesiti a risposta aperta, di cui:

un quesito concernente il diritto civile e commerciale (Libri IV e V del codice civile);

un quesito concernente il diritto amministrativo;

un quesito concernente il diritto tributario.

Seconda prova scritta

Consiste nella risposta di un questionario composto da due quesiti a risposta aperta, di cui:

un quesito concernente questioni di contabilità di Stato;

un quesito concernente questioni di ragioneria generale e applicata.

Terza prova, di tipo pratico

Si svolgerà con l’utilizzo di un PC con tastiera italiana, consiste nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma Excel e nell’applicazione di funzioni avanzate dallo stesso programma.

Prova orale

Il colloquio mira a completare la valutazione della preparazione sull’aggiornamento culturale del candidato.

Come inviare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro le ore 18:00 del 4 maggio 2023. Il processo avverrà attraverso lo SPID.