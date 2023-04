Mediatori culturali, riaperte iscrizioni a elenco regionale: come fare domanda

Riaperti i termini di iscrizione all'elenco regionale dei mediatori culturali per la Regione Siciliana: tutti i dettagli su scadenza e come fare domanda.

La Regione Siciliana ha comunicato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali. La comunicazione è arrivata in seguito alla firma di un decreto da parte dell’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano.

In particolare, l’elenco prevede due sezioni distinte, in attuazione della legge regionale sull’accoglienza e l’inclusione. I due gruppi individuati sono quelli dei “mediatori” e dei “facilitatori linguistici“. Nel primo caso, si tratta di coloro i quali si occupano di favorire i contatti dei cittadini stranieri immigrati con istituzioni e imprese, agevolandone l’accesso ai servizi pubblici e privati, e assistendoli nel collegamento con il mondo del lavoro.

Invece, il “facilitatore linguistico-culturale” è l’operatore sociale con esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore, il quale si occupa di agevolare l’informazione e la comunicazione tra cittadini stranieri immigrati e istituzioni, enti pubblici o privati del territorio in cui risiedono.

Secondo quanto stabilito nel decreto, le domande di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali vanno inviate via Pec entro il 30 aprile 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. Per prendere visione del decreto e del regolamento per la presentazione delle istanze è possibile visitare il portale istituzionale della Regione Siciliana.