Aeroporto di Catania: si cercano Guardie giurate e Assistenti passeggeri

Aeroporto di Catania: indetto bando di concorso per l'impiego di Guardie giurate e Assistenti ai passeggeri. Di seguito, le informazioni in merito a requisiti, prova selettiva e scadenza.

Aeroporto di Catania: per tutti coloro che ambiscono ad un lavoro nel settore pubblico nella nostra città, l’azienda aereoportuale catanese, SAC Service S.r.l., ha indetto un bando di concorso volto alla recluta di due diverse figure. Ecco cosa prevede il nuovo concorso ed entro quando è possibile fare domanda.

Aeroporto di Catania: le figure ricercate

Il bando di concorso promosso dall’Aeroporto di Catania prevede l’assunzione di due categorie di risorse: si cercano Guardie Giurate e Assistenti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Condizione necessaria e sufficiente per poter partecipare alla selezione è il conseguimento di un diploma di maturità. Ecco quali sono gli altri requisiti generali:

Essere in possesso della cittadinanza italiana;

Non avere età inferiore ai diciotto anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza;

Essere in pieno godimento dei diritti politici e civili;

Non avere riportato condanne penali;

Idoneità fisica;

Buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello A2, dimostrabile con attestazione rilasciata da scuole o istituti autorizzati;

Essere in possesso della patente automobilistica, almeno di livello B, in corso di validità;

Non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale.

Concorso Guardia giurata

Per chi fosse interessato alla selezione in qualità di Guardia giurata all’interno dell’Aeroporto di Catania, requisiti imprescibili sono i seguenti:

Conseguimento di un diploma di istruzione media superiore;

Buona conoscenza dell’informatica e in particolare degli applicativi di office automation e delle componenti hardware di utilizzo comune;

e in particolare degli applicativi di office automation e delle componenti hardware di utilizzo comune; Ottenimento della qualifica di Guardia particolare giurata e del Tesserino di ingresso Aeroportuale (TIA).

Concorso Assistenti passeggeri

In merito alla posizione aperta per gli Assistenti passeggeri, invece, fra i requisiti imprescindibili per l’inserimento organico:

Conseguimento della licenza media inferiore;

Conoscenza dell’informatica e in particolare degli applicativi di office automation e delle componenti hardware di utilizzo comune;

Ottenimento del Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA).

Aeroporto di Catania: procedura selettiva e scadenza

Gli interessati alle due selezioni pubbliche del concorso indetto dall’Aeroporto di Catania dovranno svolgere un’unica prova con test a risposta multipla. Per le materie oggetto della prova si riporta all’apposito bando che si consiglia di consultare. Inoltre, per poter inoltrare la propria candidatura online, bisognerà compilare un modulo telematico disponibile nel sito di riferimento entro e non oltre le ore 13.00 del 19 aprile 2023.