Concorso Inps per 701 medici: i requisiti

Concorso Inps per 701 medici in tutta Italia: di seguito tutte le info utili per poter partecipare e i requisiti necessari minimi richiesti nel bando di concorso.

Inps è alla ricerca di 701 medici da inserire in varie sedi italiane. Le risorse selezionate lavoreranno presso gli uffici territoriali INPS presenti su tutto il territorio nazionale, mediante contratto di lavoro autonomo. Per presentare la domanda di ammissione al concorso Inps c’è tempo dal 5 aprile alle ore 10 fino al 26 aprile 2023. Vediamo insieme le informazioni utili sulla selezione pubblica, i requisiti richiesti e come candidarsi.

I requisiti

Per candidarsi agli incarichi INPS per medici sono richiesti i seguenti requisiti:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Iscrizione all’Albo professionale.

Sedi di lavoro

Gli incarichi per medici INPS saranno conferiti secondo la ripartizione di seguito riportata, tenendo conto delle esigenze relative al numero dei medici e alle ore di lavoro da svolgere:

Abruzzo: 14 medici per 25.480 ore di lavoro;

Basilicata: 17 medici per 30.940 ore di lavoro;

Calabria: 55 medici per 100.100 ore di lavoro;

Campania:44 medici per 80.080 ore di lavoro;

DCM Napoli: 33 medici per 60.060 ore di lavoro;

DCM Milano: 15 medici per 27.300 ore di lavoro;

DCM Roma: 55 medici per 100.100 ore di lavoro;

Emilia Romagna: 41 medici 74.620 ore di lavoro;

Friuli Venezia Giulia: 10 medici per 18.200 ore di lavoro;

Lazio: 34 medici per 61.880 ore di lavoro;

Liguria: 11 medici per 20.020 ore di lavoro;

Lombardia: 53 medici per 96.460 ore di lavoro;

Marche: 20 medici per 36.400 ore di lavoro;

Molise: 2 medici per 3.640 ore di lavoro;

Piemonte: 37 medici per 67.340 ore di lavoro;

Puglia: 64 medici per 116.480 ore di lavoro;

Sardegna 17 medici per 30.940 ore di lavoro;

Sicilia: 66 medici per 120.120 ore di lavoro;

Toscana: 31medici per 56.420 ore di lavoro;

Trentino Alto Adige: 5 medici per 9.100 ore di lavoro;

Umbria: 6 medici per 10.920 ore di lavoro;

Valle d’Aosta: 1 medico per 1.820 ore di lavoro;

Veneto: 51 medici per 92.820 ore di lavoro;

CGML: 19 medici per 34.580 ore di lavoro.

Ai medici che si collocheranno in posizione utile in graduatoria saranno conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, per 35, 28 o 21 ore settimanali, articolate di norma in 5 giorni feriali da lunedì a venerdì, nei limiti della residua disponibilità oraria della sede e secondo le preferenze espresse dal medico in fase di presentazione della domanda.

Concorso Inps: selezioni

Le selezioni al concorso Inps si baseranno sulla valutazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio e professionali prodotti dai candidati.