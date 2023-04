Concorso scuole militari 2023: il bando per l’ammissione

Concorso scuole militari: è stato pubblicato il bando di ammissione alle Scuole Militari 2023/2024. Di seguito i dettagli sui requisiti e le prove da superare.

È stato pubblicato il bando che prevede l’inserimento di 245 giovani nei licei classici e scientifici della Nunziatella di Napoli, della Teuliè di Milano, della Morosini di Venezia e della Douhet di Firenze. È possibile, dunque, candidarsi al concorso per l’ammissione alle Scuole Militari 2023/2024 di Esercito, Marina e Aeronautica: ecco i dettagli.

Concorso scuole militari: i posti a concorso

Per l’esercito sono 140 posti: alla Nunziatella di Napoli 3° liceo classico 20 posti e 3° liceo scientifico 40 posti; al Teuliè di Milano 3° liceo classico 20 posti, 3° liceo scientifico 42 posti e 3° liceo scientifico (opzione scienze applicate) 18 posti.

Per le scuole militari della Marina sono 65 i posti per il concorso: 3° liceo classico 19 posti e 3° liceo scientifico 46 posti. Infine, per la scuola militare dell’Aeronautica Giulio Douhet sono 40 posti: 3° liceo classico 18 e 3° liceo scientifico 22.

Concorso scuole militari: i requisiti

Possono partecipare al Concorso scuole militari i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; essere nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 , estremi compresi;

e il , estremi compresi; essere frequentatori , nell’anno scolastico 2022-2023, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno;

, nell’anno scolastico 2022-2023, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno; non essere incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni;

della stessa classe per due anni; condotta morale e civile regolare ;

e ; non essere stati espulsi da Istituti di educazione o istruzione statali;

da Istituti di educazione o istruzione statali; idoneità quali Allievi delle Scuole Militari (in seguito agli accertamenti fisico-psico-attitudinali).

Concorso scuole militari: le prove

Le prove per superare il concorso sono diverse: vi è, per esempio, una prima che consiste nel superare un test intellettivo di tipo logico-deduttivo volto a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Sono poi necessari gli accertamenti sanitari della durata di due giorni, volti a confermare l’idoneità fisica e gli accertamenti attitudinali che aiuteranno a valutare le le qualità attitudinali e caratterologiche.

Sono previste anche delle prove di attività fisica della durata di 1/2 giorni consistenti in degli esercizi fisici e, infine, una prova di cultura generale attraverso la somministrazione di un questionario di tipo culturale.

Come partecipare?

Le domande di partecipazione devono essere presentate dal 1 aprile 2023 al 2 maggio 2023, tramite le pagine del portale web Concorsi online del Ministero della Difesa: concorso Scuola Militare dell’Esercito; concorso Scuola Militare della Marina; concorso Scuola Militare dell’Aeronautica.

I candidati, accedendo al proprio profilo sul portale, potranno scegliere a quale concorso partecipare e compilare la domanda online.