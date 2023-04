Lavoro Catania e provincia: LIDL, Foot Locker e SAC assumono

Lavoro Catania e provincia, sono diverse le aziende che cercano personale nel territorio etneo: ecco le principali offerte del momento.

Lavoro Catania e provincia: ottime notizie in arrivo per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel territorio etneo. Infatti, diverse aziende attive nella provincia di Catania sono attualmente alla ricerca di personale per ricoprire diversi ruoli. In particolare, alcune interessanti offerte di lavoro sono state proposte da LIDL, Foot Locker e dalla S.A.C. di Catania: ecco in cosa consistono.

Lavoro Catania e provincia: LIDL

Tra le offerte di lavoro Catania e provincia, non mancano quelle della LIDL, azienda della grande distribuzione attiva in tutta Italia. In particolare, nel territorio etneo, LIDL è alla ricerca di personale per ricoprire due ruoli: Area Manager Sicilia e Graduate Program Generazione Talenti Logistica.

LIDL: Area Manager Sicilia

La prima delle posizioni aperte da LIDL nel Catanese è quella di Capo Area – Area Manager Sicilia per il punto vendita di Misterbianco. In particolare, la figura che si occuperà di questo ruolo avrà in mano la gestione economica di 4-5 Punti Vendita e si occuperà di gestire un team di 80-100 risorse.

I requisiti per fare domanda sono i seguenti:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale;

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

Interesse per il settore Retail e per la GDO;

Spiccate capacità manageriali e di leadership ;

; Forti doti analitiche e visione d’insieme;

Flessibilità territoriale;

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa.

Per presentare la propria candidatura e per ulteriori dettagli riguardo la posizione lavorativa, si rimanda alla sezione “Lavoro” del sito ufficiale LIDL.

LIDL: Graduate Program Generazione Talenti Logistica

La seconda posizione annunciata da LIDL rappresenta un’ottima offerta per i neolaureati: infatti, si tratta di un’attività rivolta a questa categoria di candidati. Anche quest’offerta di lavoro prevede l’inserimento nel personale del punto vendita di Misterbianco e consisterà in un percorso di affiancamento agli operatori di Filiale e Addetti Vendita.

Nello specifico, i requisiti richiesti sono i seguenti:

Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento;

Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento;

Spirito di iniziativa;

Entusiasmo per le responsabilità;

Problem Solving , prontezza e pragmatismo;

Problem Solving, prontezza e pragmatismo;

Capace di collaborare e team player in squadre sportive, associazioni, gruppi di studio;

Aspirazione per una carriera nella GDO.

Per presentare la propria candidatura e per ulteriori dettagli riguardo la posizione lavorativa, si rimanda alla sezione “Lavoro” del sito ufficiale LIDL.

Offerte lavoro Catania: Foot Locker

Anche Foot Locker è alla ricerca di personale in provincia di Catania. In particolare, si ricerca un/a Addetto/a Vendita per il punto vendita del Centro Commerciale di Le Porte Di Catania. Di seguito, i requisiti richiesti per poter presentare la propria candidatura:

0-3 anni di esperienza al dettaglio ;

; Sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

Impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

Si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Per poter presentare la propria candidatura e per ulteriori dettagli riguardo la posizione aperta da Foot Locker, si rimanda alla sezione “Careers” del sito Foot Locker.

Subito lavoro Catania: S.A.C.

Tra le offerte di lavoro attive tra Catania e provincia sta riscuotendo molto successo anche l’apertura di varie posizioni presso la S.A.C. di Catania. Sono diverse le figure ricercate:

E-commerce specialist;

Plant Manager;

Program Manager;

Project Manager;

Responsabile amministrativo;

Responsabile marketing;

Tecnico bandi e gare;

Tecnico sicurezza lavoro.

Per presentare la propria candidatura per quest’offerta lavoro Catania e provincia c’è tempo fino al prossimo 15 aprile, entro le ore 12:00. Per ulteriori dettagli e per visualizzare i requisiti delle singole posizioni aperte, si rimanda al sito ufficiale della S.A.C. Catania.