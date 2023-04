Concorso Esercito VFP4, bando per 33 atleti: i dettagli

Concorso Esercito VFP4: è stato indetto un bando dedicato al reclutamento di 33 atleti, distribuiti secondo le discipline di riferimento. Di seguito i dettagli.

Concorso Esercito VFP4: il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito Italiano di VFP4, in qualità di Atleti. La selezione pubblica è aperta a che ai civili e finalizzata al reclutamento di 33 unità: ecco i dettagli per gli interessati.

Concorso Esercito VFP4: le discipline

Il bando di concorso Esercito VFP4 è rivolto a 33 atleti, distribuiti come segue in base alle discipline sportive di riferimento.

Atletica leggera

1 atleta di sesso maschile nella specialità 60 metri indoor e 100 e 200 metri outdoor;

1 atleta di sesso femminile nella specialità 200m;

1 atleta di sesso femminile nella specialità “100m e 200m”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “1.500 metri e 3.000 metri”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “Mezza Maratona”.

Nuoto

2 atleti di sesso maschile nella specialità “200m stile libero e 4x200m stile libero”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “400m stile libero, 800m stile libero e 1.500m stile libero.

Judo

2 atleti di sesso maschile nella categoria “100Kg”;

1 atleta di sesso femminile nella categoria “+78kg”.

Ciclismo

1 atleta di sesso femminile nella specialità “inseguimento a squadre”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “velocità e keirin”.

Pugilato

1 atleta di sesso maschile nella categoria “71 kg”;

1 atleta di sesso maschile nella categoria “75 kg”;

1 atleta di sesso maschile nella categoria “+92 kg”.

Sci alpino

1 atleta di sesso maschile in tutte le specialità;

2 atlete di sesso femminile in tutte le specialità.

Sci di fondo

– 2 atleti di sesso maschile tutte le specialità.

Sci alpinismo

1 atleta di sesso femminile tutte le specialità;

1 atleta di sesso maschile tutte le specialità.

Snowboard

1 atleta di sesso maschile nella specialità “cross”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “alpino”.

Bob

1 atleta di sesso maschile.

Skeleton

1 atleta di sesso femminile;

1 atleta di sesso maschile.

Sci freestyle

1 atleta di sesso maschile nella specialità “ski cross”.

Arrampicata sportiva

1 atleta di sesso maschile nella specialità “lead – boulder”.

Sport equestri

1 atleta di sesso maschile nella specialità “salto ostacoli” – categoria “senior”.

Pattinaggio

1 atleta di sesso femminile nella specialità “short track”;

1 atleta di sesso maschile nella specialità “pistalunga”.

Concorso Esercito VFP4: i requisiti

Possono partecipare al concorso dell’Esercito per Atleti i volontari in ferma prefissata quadriennale – VFP4, in possesso di requisiti come il possesso della cittadinanza italiana, aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età, possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); assenza di condanne per delitti non colposi e di imputazioni in procedimenti penali in corso per delitti non colposi.

Inoltre, bisogna aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice, come specificato nel bando.

La scadenza

Il titolo di studio richiesto per l’ammissione, dunque, è la licenza media. La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione dei titoli e attraverso l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.

Importante è specificare che la domanda di ammissione può essere mandata entro e non oltre giorno 6 maggio 2023.