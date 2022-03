Covid Sicilia, Musumeci: “Fine emergenza, ma serve responsabilità”

Covid Sicilia: il presidente della Regione, Nello Musumeci, parla della fine dello stato di emergenza e chiede senso di responsabilità da parte di tutti.

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa di addio di Roberto Lagalla (dimessosi da assessore perché candidato a sindaco di Palermo), ha parlato della fine dello stato di emergenza e ha sottolineato che “occorre senso di responsabilità da parte di tutti”.

“Continua ad essere alto il numero dei contagiati da Covid 19 in Italia – ha dichiarato Musumeci –, anche se per fortuna soltanto una minoranza finisce in ospedale, questo è un segno evidente che chi ha fatto i tre vaccini si è dotato degli anticorpi, chi non li ha ancora fatti deve convincersi che ai vaccini non c’è alternativa. Riapriamo lentamente, gradualmente, ma con un occhio sempre vigile ai numeri, perché la pandemia convive ancora con noi”.