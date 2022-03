Meteo Sicilia, Catania si sveglia ricoperta di nuvole: le previsioni

Meteo Sicilia: piogge e nuvole in tutta l'Isola durante la giornata odierna e non solo. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni nelle province siciliane.

Meteo Sicilia: la primavera sembrerebbe non arrivare. Dopo due giorni di sole e alte temperatura, stamattina gran parte della Sicilia si è svegliata con il cielo coperto di nuvole e piogge sparse. Infatti, secondo ilmeteo.it i prossimi giorni saranno all’insegna della pioggia e del brutto tempo in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: le previsioni

Nella giornata di oggi sono molte le province siciliane che saranno colpite dalla pioggia e del mal tempo. Infatti, ad Agrigento, Caltanissetta e Catania vi saranno temporali alternati a schiarite e le temperature saranno con una massimo di 18 gradi e una minima di 8 durante la sera.

A Siracusa e Ragusa, invece, il tempo sarà leggermente migliore rispetto alle province citate precedentemente. Infatti, a Siacusa, durante la giornata odierna, il cielo sarà coperto e le piogge arriveranno durante la sera a partire dalle ore 20.

La giornata di domani, invece, sarà caratterizzata da sole e nuvole. Infatti, in molti comuni tornerà il sereno come a Catania, Ragusa e Siracusa. Differente, invece, la situazione a Trapani e a Palermo dove le piogge saranno presenti.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Catania, stamattina, si è svegliata con il cielo grigio coperto di nuvole e piogge deboli. Tuttavia, durante la giornata di oggi le piogge saranno protagoniste soprattutto durante le ore serali a partire dalle. Invece, durante la mattina e il primo pomeriggio vi sarà la presenza di pioggerellina alternata a schiarite.

La giornata di domani, invece, sembrerebbe essere caratterizzata da cielo prevalentemente sereno ed il sole dovrebbe ritornare. Infatti, sono attese piogge solamente durante le prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 23 gradi. Infatti, alle ore 14 si raggiungerà un picco di 23,5 gradi.

Anche la giornata di venerdì come riporta meteo sicilia dovrebbe essere caratterizzata da tempo prevalentemente sereno con temperature in rialzo che oscilleranno tra i 12 e i 19 gradi.