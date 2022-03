Concorsi Sicilia, dagli ospedali ai comuni: i bandi

Concorsi Sicilia: dalle AO ai Comuni. Di seguito tutti i bandi di concorso pubblicati nella gazzetta della Regione Sicilia.

Concorsi Sicilia: nella Gazzetta della Regione sono stati pubblicati tutti i bandi di concorsi previsti per il mese di aprile. Aziende Ospedaliere e Comuni sono alla ricerca di personale. Di seguito i concorsi attivi.

Concorsi Sicilia: lavorare al Comune

Comune di Letojanni (ME)

Il comune di Letojanni in provincia di Messina ha pubblicato un bando di concorso per la selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di 24 ore di 2 istruttori tecnico-geometra. Il bando e la documentazione aggiuntiva per presentare domanda sono rese note sul sito del comune di Letojanni. Per ulteriori informazioni e delucidazioni è opportuno contattare telefonicamente la segreteria del comune stesso.

Comune di San Giovanni La Punta

Il Comune di San Giovanni La Punta ha indetto un concorso per la selezione, per titoli ed esami, di 1 posto di istruttore direttivo di Polizia Locale. Le domande di partecipazione vanno inoltrare tramite pec e il bando integrale è reperibile sul sito del comune di San Giovanni La Punta.

Comune di Nicolosi

Concorsi Sicilia: il comune di Nicolosi è alla ricerca di 3 agenti municipali da assumere secondo una selezione per titoli ed esami. Il bando è reperibile sul sito del comune di Nicolosi così come tutte le informazioni per poter presentare domanda.

Concorsi Azienda Ospedaliere

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco Catania

Il Policlinico di Catania ha aperto diversi bandi di concorso per assumere diversi profili medici.

n°1 posto dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia;

n°1 posto di C.P.S dietista;

n°1 posto dirigente medico, disciplina di endocrinologia;

n°3 posti dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica;

n°2 posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitativa.

Per inoltrare la propria domanda è necessario prendere visione dei bandi ufficiali pubblicati nella Gazzetta della Regione Sicilia.

Azienda Ospedaliera Papardo Messina

Diverse sono le figure ricercate al Papardo di Messina. Di seguito i nuovi bandi di concorso.

n°2 posti dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio;

n°3 posti dirigente medico, disciplina di oncologia;

Policlinico Universitario Giaccone di Palermo

Il Policlinico universitario di Palermo ha aperto diverse selezioni per soli titoli.

Selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria, per eventuali supplenze o sostituzioni di personale tecnico di neurofisiopatologia;

Selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per eventuali supplenze o sostituzioni di personale collaboratore professionale ortottista-assistente di oftalmologia;

n°1 posto di assistente tecnico;

n°16 posti per dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione;

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Indetto un concorso per titoli e colloquio per il conferimento di 3 incarichi di direttore di distretto sanitario di base. Maggiori informazioni sono reperibili sul bando reso noto sul sito dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.