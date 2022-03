Meteo Sicilia, temporali in arrivo: diramata “allerta” gialla in alcune zone

Meteo Sicilia: allerta gialla su parte dell'Isola. Si prevedono temporali per tutto il weekend: ecco i dettagli sul bollettino della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: le piogge saranno protagoniste per tutto il weekend nell’Isola e, in particolar modo, nella parte orientale. Per la giornata di oggi, venerdì 18 marzo 2022, la Protezione Civile ha diramato “allerta” gialla per due settori del territorio.

Meteo Sicilia: diramata allerta gialla

I settori coinvolti, come si può vedere dal bollettino diramato dalla Protezione Civile, sono il settore I e il settore A, che coinvolgono parte della zona del Messinese e del Catanese. L’allerta è valida sia per il rischio meteo-idrogeologico che per quello idraulico. Il resto della Sicilia, invece, rimane in “verde”.