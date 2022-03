Meteo Sicilia, pioggia e vento nel weekend: le previsioni

Meteo Sicilia: il clima leggermente primaverile sta per essere sostituito da una nuova perturbazione che colpirà il weekend. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: ancora un clima instabile sta percorrendo l’Isola e, in generale, tutta l’Italia. L’alta pressione, che in questi ultimi giorni aveva portato i primi segnali di un clima primaverile, si è indebolita e ha dato spazio a una nuova perturbazione che colpirà il weekend. Nei prossimi giorni è prevista pioggia da bassa ad alta intensità con temperature che scenderanno sotto lo 0 e la presenza di venti forti e moderati. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

Nelle ultime previsioni meteo, per la giornata di oggi il cielo sarà tendenzialmente stabile con la presenza di qualche nube sparsa e una lieve foschia che caratterizzerà la provincia di Enna. Le temperature scendono arrivando a una minima di 1 grado a Enna e una massima di 16/17 gradi tra Agrigento e Palermo.

Un tempo ancora incerto sarà protagonista della giornata di venerdì 18 marzo, con qualche eccezione a Catania e Messina, per cui è prevista pioggia per l’intera giornata, specialmente nel pomeriggio. Situazione analoga anche per sabato e domenica. Solo a Enna si prevede un tempo instabile con pioggia mista a neve e dove la temperatura raggiungerà un grado sotto lo zero. Presente anche il vento che, da forte a moderato, colpirà nei vari giorni tutte le province siciliane.

Le previsioni a Catania

Secondo le ultime previsioni meteo, le condizioni climatiche a Catania registrano una nuvolosità compatta che potrebbe condurre a qualche precipitazione debole per la sera. Il tempo instabile condurrà anche venti moderati provenienti da Sud-Est, mentre le temperature si aggirano tra i 10 e i 15 gradi.

Invece, la situazione peggiora per venerdì 18 e sabato 19. La presenza di pioggia o rovesci intensi saranno presenti perlopiù al mattino, mentre tra il pomeriggio e la sera dovrebbe esserci una lieve pioggerellina. Le temperature rimarranno costanti. Qualche miglioramento è previsto per domenica 20: sarà una giornata caratterizzata da una nuvolosità sparsa per tutta giornata.