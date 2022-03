Lavoro Catania, da Ikea a Old Wild West: le offerte attive

Lavoro Catania: Old Wild West, Ikea e Wycon ricercano personale da inserire all'interno dei propri punti vendita. Di seguito i requisiti necessari.

Numerose le opportunità di lavoro a Catania e provincia in diversi ambiti e aziende. Ikea, Wycon e Old Wils West cercano personale da assumere all’interno dei propri negozi.

Lavoro Catania: Old Wild West assume

Old Wild West ricerca personale presso il proprio ristorante sito a San Giovanni La Punta presso il centro commerciale I Portali. Le posizioni aperte sono due: addetto sala e responsabile.

L’addetto sala deve avere esperienze in tale lavoro e disposto a dare disponibilità su turni. Inoltre, il contratto di lavoro è a tempo determinato. Per inviare la propria candidatura è necessario inoltrarla sul sito dell’azienda.

Per chi si candida come responsabile deve avere esperienza nella ristorazione e deve essere disposto a lavorare su turni con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Ikea

La nota azienda Ikea ricerca personale per il suo store sito a Catania. La posizione aperta è Sales data analyst. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in ambito marketing/economia/statistica/ingegneria gestionale o affini;

Passione ed esperienze in ambito Marketing, Economia , Ricerche di Mercato e Customer Care;

Passione per l’home furnishing e capire le esigenze dei clienti;

Deve essere una persona spigliata ed estroversa;

Forte interesse e passione per il mondo aziendale e commerciale.

Stage e allestimento manutenzione spazi vendita

Per candidarsi come tale figura la risorsa deve essere appassionata di arredamento. Di seguito le caratteristiche principali:

Amare il fai da te;

Amare l’arredamento;

Familiarità con l’uso di strumenti di lavoro manuali e attività di realizzazione di montaggio;

Per inviare la propria candidatura è necessario compilare il form online sul sito ikea.com.

Wycon

Lo store wycon sito in Via Etnea a Catania è alla ricerca di personale e tale risorsa deve essere in grado di coordinare tutte le attività che garantiscono la corretta gestione del punto vendita. Un requisiti primario importante è la conoscenza della cosmesi.