Coronavirus Sicilia, scendono ancora incidenza e Rt: il monitoraggio ISS

Come prosegue la lotta contro il Coronavirus, tanto in Sicilia quanto in tutta Italia? Il nuovo report diffuso dall'Istituto Superiore della Sanità evidenzia ottime notizie, con un'unica nota stonata.

I numeri della quarta ondata di Coronavirus, che in questi mesi ha costretto la Sicilia a misure più drastiche e persino al passaggio in zona arancione, stanno andando sempre più a scendere. Questo è ciò che mostra il nuovo report diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, che segnala come la situazione a livello nazionale sia migliorata notevolmente.

Tra il periodo 2 – 15 febbraio e quello attualmente preso in considerazione (18 -24 febbraio), infatti, vi è un calo di incidenza dei casi di Covid impressionante: da 672 ogni 100.000 abitanti a 552 ogni 100mila. Anche l’RT scende: si è passati dallo 0.77 allo 0.73, con un range che va, nei sintomatici, dallo 0.68 allo 0.82.

Si svuotano anche gli ospedali: le terapie intensive, in tantissime regioni (Sicilia compresa) sono ormai rientrate sotto la soglia di allarme. Solamente 8 regioni vanno sopra la soglia: Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Sardegna, Lazio, Val D’Aosta. A livello nazionale, il tasso di occupazione delle terapie intensive è sceso dal 10,4% all’8,4%.

Unica nota stonata, tanto per la Sicilia quanto per altre 16 regioni, è l’occupazione dei posti letto ordinari in area medica: resta ancora superata la soglia d’allarme del 15%, con una media nazionale del 18,5%. Le uniche regioni “virtuose”, caratterizzate da una percentuale sotto la soglia, sono il Veneto, il Molise, la Provincia Autonoma di Trento e, infine, il Veneto.