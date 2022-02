Ryanair e Wizz Air cancellano voli Italia-Ucraina: “Stop per i prossimi 15 giorni”

Causa guerra in Ucraina, Ryanair e Wizz Air hanno cancellato tutti i voli per i prossimi 15 giorni da e per l'Italia.

Le note compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air hanno informato tramite i loro siti la cancellazione di tutti i voli in partenza e in arrivo per l’Ucraina dall’Italia. Lo stop è dovuto alla guerra attualmente in atto tra Ucraina e Russia.

Le note compagnie, infatti, hanno molti collegamenti con le principali città ucraine da e per l’Italia. In particolar modo è bene collegata con le principali città siciliane: Palermo e Catania. Per tutte le informazioni utili riguardanti i rimborsi o i cambi volo è necessario andare sui siti appositi e verificare le procedure necessarie.

“A causa dei recenti avvenimenti in Ucraina e della chiusura dello spazio aereo – scrive Wizz Air -. Wizz Air è rammaricata di informare i propri clienti che la compagnia deve temporaneamente sospendere tutte le operazioni nel Paese. I passeggeri che hanno prenotato voli in partenza o in arrivo dall’Ucraina possono trovare ulteriori informazioni su wizzair.com o, in alternativa, attraverso il call center della compagnia: 00380 893 202 532. La sicurezza e la salute dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rimangono le nostre principali priorità, nella speranza che la situazione in Ucraina torni presto alla normalità”.