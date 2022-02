Concorsi Pubblica Amministrazione 2022: 100 mila posti disponibili

Concorsi Pubblica Amministrazione 2022: maxi assunzione nelle PA, si attendono i bandi di concorso e 100 mila assunzioni entro l'anno. Ecco cosa sappiamo.

Concorsi Pubblica Amministrazione 2022: sono in arrivo migliaia di assunzioni nel settore delle PA, un’opportunità da non lasciarsi scappare per tutti coloro che desiderano lavorare nel settore e che, al momento, sono alla ricerca di un impiego. L’obiettivo, per l’anno corrente, sarà quello di creare 100 mila nuovi posti di lavoro. Le assunzioni saranno rivolte a giovani, laureati e professionisti nel pubblico impiego. Ma cosa sappiamo finora? Ecco tutte le informazioni disponibili.

Concorsi Pubblica Amministrazione 2022: l’annuncio di Brunetta

L’annuncio sulle assunzioni arriva direttamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. “Per il 2022 prevediamo la pubblicazione di bandi per oltre 100 mila assunzioni da rendere tutte effettive entro l’anno – ha dichiarato Brunetta al Messaggero – oltre alle decine di migliaia di nuovi ingressi legati ai progetti del PNRR. Un vero cambio del sangue per la nostra PA: tanti giovani, tanti laureati e tanti professionisti”.

Il ministro ha parlato di un maxi reclutamento nell’ambito delle PA. L’obiettivo è avviare un ricambio generazionale, che lasci più spazio a giovani professionisti e laureati. Il numero delle assunzioni è veramente alto: si parla di 100 mila posti entro il 2022, possibili grazie anche alle procedure semplificate attivate dopo la riforma dei concorsi. I bandi di concorso saranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi. Dunque, per avere informazioni più dettagliate circa le posizioni aperte, le figure professionali ricercate e i requisiti, si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta.