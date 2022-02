Concorsi Università, da Unict a Unibo: i profili ricercati

Concorsi Università: diversi atenei italiani sono alla ricerca di diversi profili da inserire all'interno delle proprie sedi. Di seguito i dettagli.

Concorsi Università: sono diversi gli atenei che assumono personale da inserire all’interno delle proprie sedi e tra queste vi è anche l’Università di Catania. I bandi integrali sono reperibili sul sito della Gazzetta Ufficiale alla sezione “concorsi ed esami”.

L’Università di Catania assume

Avviata la procedura di selezione per un ricercatore di prima fascia a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e statistica medica. Si tratta di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e servizio agli studenti.

L’Università di Catania ha indetto un secondo bando per quanto riguarda concorsi Università e ha aperto le selezioni per ricercare professori di prima fascia per vari settori concorsuali e dipartimenti. Nello specifico il concorso prevede i dipartimenti di Matematica e Informatica, Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche e fisica sperimentale.

Il bando ufficiale è reperibile sul sito dell’Università di Catania.

Università di Bologna

L’università di Bologna ha indetto quattro diversi concorsi per assumere diverso personale in differenti settori. Il primo bando riguarda la procedura per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato dalla durata di 36 mesi, settore concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica.

Concorsi Università: un altro bando presso l’Alma Mater Studiorum prevede la selezione di un ricercatore in ambito scientifico, nello specifico si ricerca un ricercatore per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia per il dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.

Il terzo bando riguarda il reclutamento di un ricercatore per il settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna, per il dipartimento di storia, cultura e civiltà.

Invece, l’ultimo bando attivo presso l’Università di Bologna prevede l’assunzione di un ricercatore in ambito politico, nello specifico classe di concorso 14/B1.

Università di Foggia

L’Università di Foggia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato per l’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati riservato ai volontari delle Forze armate. Maggiori informazioni sono disponibili in Gazzetta Ufficiale o sul sito dell’Università di Foggia.

Università della Valle D’Aosta

È attiva una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari, per il Dipartimento di Scienze umane e sociali.