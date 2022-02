Concorso scuola ultime notizie, c’è una data ufficiale? Tutte le info

Concorso scuola ultime notizie: tutte le news riguardanti date e quadri di riferimento delle prove scritte per il nuovo concorso straordinario e ordinario.

Concorso scuola ultime notizie: dopo i continui rimandi nel 2020 e nel 2021, a seguito del concorso ordinario scuola, le assunzioni dovrebbero avvenire a partire dal 1 settembre 2022.

Una delle ultime e più importanti news scuola riguarda il fatto che i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, verranno pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

Concorso scuola ultime notizie: quando la prova scritta?

Non si hanno ancora notizie circa la data di svolgimento della prova scritta. L’avviso ufficiale del calendario delle prove del concorso ordinario scuola sarà pubblicato sia in Gazzetta Ufficiale che sul sito del Ministero, nella relativa sezione del concorso ordinario scuola secondaria.

Lo scritto dovrebbe prevedere 50 quesiti da risolvere in 100 minuti e potrà dare al massimo 100 punti. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato e la prova è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Lo svolgimento delle prove

Per i concorsi docenti dobbiamo distinguere tra diverse tipologie di prove.

Posti comuni : vi saranno 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

: vi saranno 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa; posti di sostegno : quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

: quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; per i posti comuni e di sostegno , cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali;

, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ed è composta da 50 quesiti.

Nuovo concorso straordinario scuola: la data

Concorso scuola ultime notizie: il termine entro il quale potrebbe svolgersi la prova è il 31 marzo 2022, come stabilito dal Decreto Milleproroghe 2022.

Tuttavia, non è possibile stabilire con certezza se ci sarà il tempo di organizzare le prove del concorso entro la data stabilita.