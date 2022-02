Pagamento pensioni marzo 2022: il calendario

Pagamento pensioni marzo 2022: anche per il mese di marzo è previsto un calendario suddiviso in ordine alfabetico. Sarà necessario esibire il Green pass.

Pagamento pensioni marzo 2022: la corrispondenza della pensione segue ancora un calendario prestabilito per evitare affollamenti negli uffici postali. In ottemperanza alla norme anti Covid19, anche per il mese marzo il calendario è stato predisposto in ordine alfabetico. Ecco le date.

Pagamento pensioni marzo 2022: il possibile calendario

Non sono state comunicate le date ufficiali da parte di Poste Italiane. Tuttavia, le indicazioni contenute nella circolare della protezione civile sono piuttosto chiare in merito. Probabilmente, in attesa di ufficialità, il calendario dei pagamenti sarà così composto:

Mercoledì 23 febbraio: cognomi con iniziali da A a B;

Giovedì 24 febbraio: cognomi con iniziali da C a D;

Venerdì 25 febbraio: cognomi con iniziali da E a K;

Sabato 26 febbraio: cognomi con iniziali da L a O;

Lunedì 28 febbraio: cognomi con iniziali da P a R;

Martedì 1 marzo,: cognomi con iniziali da S a Z.

Green pass per banca e Posta

Oltre ad indossare le mascherine e rispettare il distanziamento, adesso per entrare alla Posta, alla banca e in tutti gli altri uffici pubblici, è obbligatorio esibire il Green pass base. Chi non lo possiede, come nel caso di soggetti esenti alla vaccinazione, potranno ritirare la propria pensione delegando qualcuno che possa dimostrare la certificazione verde.

Da diverso tempo, in caso di impossibilità, temporanea o permanente, di riscossione della pensione è possibile delegare ancora una seconda persona al ritiro della stessa, tramite un modulo su cui deve essere autenticata la firma del delegante.

Consegna a domicilio

Inoltre, si ricorda che tutti i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni, che il pagamento pensioni marzo 2022, potrà essere chiesto gratuitamente la ricezione di denaro presso il proprio domicilio, delegando i Carabinieri. Potranno usufruire i cittadini che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione.