Pagamento pensioni aprile 2024: date e info

Pagamento pensioni aprile 2024: tutte le informazioni riguardo le date e la consegna dei soldi alle Poste per i pensionati.

Pagamento pensioni aprile 2024: come di consueto, l’arrivo del nuovo mese indica anche l’arrivo delle nuove pensioni. In particolare, i primi giorni del mese sono quelli dedicati ai pagamenti previsti. A tal proposito, le Poste hanno recentemente condiviso un avviso per comunicare le date dei pagamenti delle pensioni. Ecco tutte le informazioni relative all’argomento.

Pagamento pensioni aprile 2024: aumenti

Una prima importante informazione da segnalare per coloro i quali attendono il pagamento delle pensioni di aprile 2024 riguarda gli aumenti. Infatti, in molti si sono chiesti se fossero previsti incrementi nella cifra corrisposta ai pensionati. Tuttavia, stando a quanto comunicato, nei prossimi pagamenti non sono previsti aumenti e le cifre rimarranno uguali al mese precedente.

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni per il mese di aprile, ci sarà un lieve slittamento rispetto al solito calendario. Infatti, i pagamenti non saranno emessi a partire dal primo giorno del mese, dato che il 1° aprile vale a dire il giorno di Pasquetta.

A tal proposito, il pagamento delle pensioni inizierà a partire dal giorno successivo, vale a dire dal 2 aprile 2024. Tuttavia, va precisato che il pagamento sarà emesso il 2 aprile per coloro i quali si fanno accreditare la pensione sul proprio conto corrente bancario o postale. Invece, per coloro i quali preferiscono prelevare la somma in contanti presso un ufficio postale, sarà necessario rispettare il calendario che segue.

cognomi dalla A alla C : 2 aprile 2024;

: 2 aprile 2024; cognomi dalla D alla K : 3 aprile 2024;

: 3 aprile 2024; cognomi dalla L alla P : 4 aprile 2024;

: 4 aprile 2024; cognomi dalla Q alla Z: 5 aprile 2024.

Pagamento pensioni, Catania: l’avviso delle Poste

Infine, le Poste hanno comunicato che anche per i 128 uffici postali della provincia di Catania sarà possibile andare a prelevare la pensione prossimamente. Infatti, la data indicata nel comunicato delle Poste è quella del 2 aprile 2024 anche per gli uffici di Catania.

Si ricorda che i possessori di carta di debito associata a conti/libretti potranno anche usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa. Quest’ultima mira al risarcimento fino a 700 euro l’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato agli sportelli o agli ATM delle Poste.