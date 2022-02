Festa di Sant’Agata 2022, Messa dell’Aurora a porte chiuse: il video della diretta

Festa di Sant'Agata 2022: questa mattina, in una Basilica Cattedrale vuota di fedeli, è stata celebrata la Messa dell'Aurora. Ecco il video della diretta streaming.

Anche quest’anno le celebrazioni agatine sono state modificate e limitate dall’emergenza pandemica ancora in atto. La Cattedrale non potrà essere colma di fedeli, come prima dell’avvento del Coronavirus, ma in questa si terranno comunque a porte chiuse le principali celebrazioni.

Agli interessati verrà, comunque, riservata la possibilità di seguire alcuni importanti momenti da casa: questi, di fatto, verranno trasmessi in diretta streaming.

Questa mattina l’amministratore apostolico ha partecipato alle operazioni di apertura del Sacello Agatino per poi passare alla celebrazione della tradizionale Messa dell’Aurora.

Di seguito il video della diretta streaming, trasmessa sui canali Fb e YouTube dell’Arcidiocesi di Catania.