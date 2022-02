Concorsi ARNAS Garibaldi di Catania: bandi per 49 collaboratori sanitari

L'ARNAS Garibaldi di Catania assume: online i bandi per diverse figure da inserire con contratto a tempo indeterminato. Di seguito tutti i dettagli.

L’Azienda ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) “Garibaldi” di Catania, in Sicilia, ha indetto nuovi concorsi per collaboratori sanitari finalizzati alla copertura di complessivi 49 posti di lavoro. Le selezioni riguardano l’assunzione a tempo indeterminato di ostetriche, tecnici di radiologia medica e infermieri pediatrici. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 Febbraio 2022.

Concorso ARNAS Garibaldi di Catania: i bandi

L’ARNAS Garibaldi di Catania ha indetto tre diversi concorsi per assumere a tempo indeterminato diverse figure. Ecco nello specifico di cosa si tratta.

n °10 ostetriche;

n°19 tecnici sanitari di radiologia medica;

n°20 infermieri pediatrici;

Inoltre, sul bando è specifico che ci sono dei posti riversati ai volontari delle Forze Armate.

n°4 posti nel concorso per ostetriche;

n°6 posti nel concorso per tecnici di radiologia medica;

n°6 posti nel concorso per infermieri pediatrici;

I requisiti

I candidati ai concorsi per collaboratori sanitari presso l’ARNAS Garibaldi di Catania devono possedere i requisiti generali di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica;

inclusione nell’elettorato attivo;

assenza provvedimenti di dispensa dall’impiego presso un’amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Inoltre, per i requisiti specifici è opportuno consultare il bando visibile sul sito dell’ARNAS Garibaldi di Catania.