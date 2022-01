Meteo Sicilia, in arrivo “blitz artico”: le previsioni

Meteo Sicilia: l'inizio della nuova settimana sarà segnato dall'arrivo di un blitz artico, ma presto ritorneranno le temperature caratteristiche dell'isola.

Meteo Sicilia: un blitz artico che porterà freddo e persino la neve ad Enna caratterizzerà l’inizio della nuova settimana, dopo diversi giorni in cui l’atmosfera è stata dominata da un’alta pressione che ha garantito un tempo stabile praticamente su tutta l’Italia.

Dopo l’inizio della settimana, però, il clima cambierà di nuovo: già a partire da giovedì, infatti, le temperature aumenteranno.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Oggi, lunedì 31 gennaio, la settimana inizia alla grande: in tutta l’isola è previsto infatti cielo sereno con nuvole sparse e temperature non basse.

La provincia siciliana con una temperatura minima più bassa è Enna con soli 2 gradi, ma con una massima di 7, mentre la provincia più calda è Palermo, con una minima di 13 ed una massima di 15 gradi. Per quanto riguarda le precipitazioni, la percentuale più alta è del 37% ed è prevista ad Agrigento, mentre il vento sarà moderato in tutte le province, tranne a Trapani dove sarà forte.

Le previsioni per i prossimi giorni

A partire da martedì 1 febbraio, le temperature si abbasseranno: ad Enna, addirittura, è prevista la neve. Inoltre, sono previste piogge, anche se sparse, a Caltanissetta, Messina e Palermo, dove ci sarà una minima di 6 gradi ed una massima di 14. Infine, il vento sarà molto forte in quasi tutte le province.

In seguito, da mercoledì 2 tornerà a splendere il sole in tutta la regione, tuttavia in alcune province come Enna e Ragusa si toccheranno gli 0 gradi. Giovedì 3, invece, a Catania e Siracusa si arriverà ad una massima di 17 gradi.

Infine, per il weekend sono previste nubi sparse, nonostante le temperature non siano molto basse.

Le previsioni per Catania

Durante la giornata di oggi, così come per domani, Meteo Sicilia indica che a Catania non ci sarà molto freddo: la temperatura minima arriverà infatti a 7 gradi, bisogna stare attenti però al vento che sarà forte. Mercoledì, invece, nonostante la temperatura minima scenda ai 5 gradi, nel cielo splenderà il sole. Infine, per il weekend sono previste belle giornate, sempre soleggianti e con una temperatura massima di 19 gradi