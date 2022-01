Pagamento pensioni febbraio 2022: il calendario ufficiale

Pagamento delle pensioni di febbraio 2022 anticipato: di seguito le ultime sul nuovo calendario e sulle nuove regole per accedere alla posta.

Per i mesi di febbraio e di marzo sono previsti i pagamenti anticipati delle pensioni, in modo da evitare ulteriori assembramenti e un aumento nei contagi. Poste Italiane ha confermato le date di ritiro delle pensioni. Vediamo quindi qual è per il prossimo mese il calendario ufficiale del pagamento pensioni per febbraio.

Calendario ritiro pensioni febbraio 2022

Il pagamento delle pensioni previsto per febbraio 2022 avverrà anticipatamente, per chi ritira la pensione presso le Poste Italiane si seguirà l’ordine alfabetico:

dalla A alla B mercoledì 26 gennaio

dalla C alla D giovedì 27 gennaio

dalla E alla K venerdì 28 gennaio

dalla L alla O sabato 29 gennaio (mattina)

dalla P alla R lunedì 31 gennaio

dalla S alla Z martedì 2 febbraio

Chi riceve la pensione direttamente in banca, deve attendere il promo giorno bancabile del mese ovvero martedì 1 febbraio.

Novità: Green pass per accedere alla posta

Dal 1° febbraio per accedere in qualsiasi ufficio pubblico sarà obbligatorio mostrare il green pass. Sarà sufficiente il green pass base quindi in sostanza basta aver fatto un tampone rapido nelle ultime 48 ore o un tampone molecolare entro le 72 ore. Tuttavia, ricordiamo che per gli over 50 è obbligatorio a livello nazionale il possesso del green pass.

La pensione si può ritirare anche senza green pass, nel caso in cui si è esenti da vaccinazione, oppure si può delegare qualcuno che sia vaccinato e dunque in possesso della certificazione verde. Già da tempo questa funzione è possibile, basta compilare un modulo di consenso.

Delega della pensione per gli over 75

I cittadini che hanno età pari o superiore ai 75 anni che percepiscono regolarmente la pensione e che non hanno delegati per il ritiro della stessa, possono chiedere di riceverla in maniera gratuita presso il proprio domicilio. Il servizio viene effettuato dai carabinieri.

Ecco le date degli accrediti pensione sul conto corrente

L’Inps ha anche comunicato le date del pagamento delle pensioni per il 2022. Per chi riceve l’accredito sul proprio conto corrente, e quindi non ritira la pensione alla posta, il calendario per i prossimi mesi è il seguente: