Coronavirus Sicilia, a Catania 1.623 nuovi casi: il bollettino di oggi

Nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute: di seguito i nuovi dati legati alla diffusione del Coronavirus in Sicilia.

Ultimi aggiornamenti Live Sicilia sul Coronavirus. Reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute, che riferisce di 8.133 nuovi positivi al Coronavirus nell’Isola, registrati nel giro delle ultime 24 ore. I tamponi processati ammontano a 46.517.

L’Isola, ora nona regione in Italia per contagi giornalieri, registra un tasso di positività del 18,5% (contro il 20% di ieri).

Si registrano, inoltre, ulteriori 43 vittime. Il nuovo bollettino riporta anche un numero consistente di guariti: sono 1426.

E per quanto riguarda le ospedalizzazioni? I ricoverati in ospedale sono attualmente 1.556, 3 in meno rispetto a ieri. In particolare, occupano le terapie intensive 170 persone: un numero identico a quello indicato dal bollettino di ieri.

Gli attuali positivi al Coronavirus in Sicilia sono 190.802: si registra un aumento di 6.664 casi.

Coronavirus: dati Live Sicilia per provincia

Di seguito i nuovi contagi suddivisi per provincia:

+2.243 a Palermo;

+1.623 a Catania ;

; +935 a Siracusa;

+896 a Ragusa;

+632 ad Agrigento;

+590 a Caltanissetta;

+586 a Messina;

+445 a Trapani;

+183 a Enna.