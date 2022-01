Aeroporto di Catania, richiesto Super Green pass per viaggi in Italia: le ultime notizie

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto del 10 gennaio 2022 cambiano anche le regole per usufruire degli aeromobili per tratte nazionali. Di seguito le ultime notizie dall'Aeroporto di Catania.

L’Aeroporto di Catania ha informato i passeggeri che a partire da giorno 10 gennaio 2022, con l’entrata in vigore del nuovo decreto, si potrà viaggiare solo se in possesso del Super Green pass, rilasciato in caso di guarigione da covid-19 o dopo avvenuta vaccinazione. Tale ordinanza è valida solo sui tragitti nazionali.

In mancanza della certificazione verde rafforzata no sarà possibile imbarcarsi sugli aerei in partenza verso tratte nazionale nemmeno presentando esito di tampone rapido o molecolare negativo. Tuttavia, tutti i passeggeri al di sotto di 12 anni potranno viaggiare con il Green pass base.