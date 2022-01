Vaccini Sicilia, al via dose booster per fascia 12-15 anni: da quando è possibile prenotare

Al via somministrazione della dose booster in Sicilia per la fascia di età 12-15 anni. Ecco da quando sarà possibile prenotare la somministrazione della dose aggiuntiva anti-covid.

La Regione Sicilia ha dato l’ok per l‘avvio della somministrazione della dose booster alla fascia di età 12-15 anni. Parte, infatti, lunedì 10 gennaio la campagna di vaccinazione che interessa i giovani fra i 12 e 15 anni che hanno già completato il ciclo primario, dopo un intervallo minimo di 4 mesi (120 giorni) dalla somministrazione dell’ultima dose, ovvero dalla diagnosi di avvenuta infezione in caso di vaccinazione precedente o successiva all’infezione, analogamente a quanto stabilito per le fasce di età superiore.

Per tale fascia di età è previsto un dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml di Pfizer indipendentemente dal vaccino usato in precedenza.