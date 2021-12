Meteo Sicilia, è nuova allerta “gialla” su parte dell’Isola: le temperature

Meteo Sicilia: diramata una nuova allerta "gialla" per diversi settori dell'Isola. Cosa si attende e quanti gradi verranno registrati?

Meteo Sicilia: per via di un impulso perturbato in transito sull’Italia, è atteso maltempo anche in parte dell’Isola. Questo dovrebbe colpire anche la Calabria. È il Dipartimento della Protezione Civile, che nelle scorse ore ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, a fornire queste informazioni.

In particolare il nuovo avviso prevedeva, già per ieri sera, venti da forti a burrasca dai quadrati occidentali su Sicilia e Calabria, con raffiche più intense sui settori tirrenici e montuosi. Previste, inoltre, mareggiate lungo le coste esposte. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese su Campania e Sicilia occidentale, in rapida estensione a Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale tirrenica.

Meteo Sicilia: è nuova allerta “gialla”

Sulla base di queste previsioni, è stata diramata una nuova allerta meteo “gialla” per rovesci e temporali per buona parte della Sicilia. L’allerta in questione resterà valida fino alle ore 24:00 di oggi, martedì 28 dicembre 2021.

In particolare, il nuovo avviso regionale di Protezione Civile per rischio meteo-idrogeologico indica per la giornata odierna precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati” e “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui versanti tirrenici”.

Non si fa riferimento a nevicate ma si attendono venti forti, “con rinforzi fino burrasca a prevalente componente nord-occidentale”.

E per quanto riguarda i mari? Dovrebbero risultare molto mossi tutti i bacini meridionali occidentali e meridionali. Dovrebbe, inoltre, essere agitato lo Stretto di Sicilia.

Di seguito il nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico, reso pubblico dalla Protezione Civile Regionale.

Meteo Sicilia: le temperature

Gli esperti de IlMeteo.it forniscono, poi, indicazioni sulle temperature meteo Sicilia attese per oggi, 28 dicembre.

La provincia in cui si conteranno meno gradi dovrebbe essere Enna, dove il termometro oscillerà tra una temperatura minima di 6 ed una massima di 9 gradi. Segue Caltanissetta, con gradi che dovrebbero oscillare tra i 9 ed i 13.

Nel Palermitano le temperature salgono: attesi tra i 14 ed i 17 gradi. A Messina, dove sono attese piogge e schiarite, in questa giornata di fine anno si potrebbero raggiungere i 16 gradi ma le aree di Catania e Siracusa spiccano tra tutte per clima più mite: in entrambe oggi il termometro potrebbe raggiungere i 19 gradi.