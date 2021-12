Meteo Sicilia, tornano le piogge: le previsioni fino a Capodanno

Meteo Sicilia: cosa succederà nei prossimi giorni? Nuvolosità e precipitazioni dopo Natale e schiarite per il Capodanno 2022. Ecco tutte le previsioni.

Mentre questo Natale è stato caratterizzato da belle giornate di sole e temperature miti, ma le giornate che seguono sono più fredde e piovose specialmente tra la zona del palermitano e del messinese. A Capodanno invece secondo le previsione di 3b Meteo si attendono giornate di sole per tutta l’isola.

Meteo Sicilia post Natale

Per i giorni che seguono le scorse feste natalizie, Piogge di bassa intensità e breve durata che poi si intensificheranno, insieme a venti settentrionali che colpiranno soprattutto Palermo, Messina ed Enna a causa di un nuovo impulso atlantico. Ampie schiarite, invece, nella parte meridionale dell’Isola. I rovesci e il maltempo perdureranno fino al 30 dicembre, per poi assistere a un netto miglioramento per l’ultimo giorno dell’anno.

Tempo previsto per Lunedì 27 dicembre

Cieli nuvolosi, con nubi più compatte lungo il settore settentrionale ed occidentale dell’isola dove avremo delle precipitazioni da deboli a moderate, con tendenza nel corso della giornata ad un’ulteriore intensificazione ed estensione dei fenomeni al resto dell’isola.

Tempo previsto per Martedì 28 dicembre

In mattinata condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, specie lungo il settore sud occidentale siculo. Nel corso della giornata la nuvolosità e i fenomeni tenderanno a intensificarsi lungo il settore settentrionale dell’isola, mentre dal pomeriggio tenderanno ad attenuarsi su quello occidentale e meridionale con ampie schiarite in serata.

Tempo previsto per Mercoledì 29 dicembre

Diffusa nuvolosità lungo gran parte della Sicilia centro settentrionale, dove non mancheranno delle isolate precipitazioni di debole o moderata intensità.

Meteo Sicilia Capodanno

La situazione meteorologica si ribalterà ancora una volta per i giorni a cavallo del 31 dicembre e primo gennaio, quando il sole tornerà a fare capolino in Sicilia: quindi tempo stabile e soleggiato ovunque con picchi di 15-16 gradi durante il giorno. Uno scenario caratterizzato dalla graduale affermazione di un’area anticiclonica con radici sull’Africa nordoccidentale che determinerà temperature eccezionalmente alte.

Meteo Catania

Per Catania le giornate continueranno ad essere calde e soleggiate, un leggero calo delle temperature è previsto per lunedì 27 e martedì 28 a causa di sparse nuvole che caratterizzeranno tutto il periodo post natalizio, ad eccezione dell’ultimo giorno del 2021, che vedrà splendere il sole su tutte le provincie della Sicilia.