Meteo Sicilia, freddo dalla Russia nel weekend: le temperature

Meteo Sicilia: in arrivo un fine settimana davvero freddo. Non si escludono nevicate anche a bassa quota ed è previsto un netto calo delle temperature.

Per questo weekend, il meteo Sicilia prevede freddo, in arrivo direttamente dalla Russia.

Inoltre in questo momento, secondo quanto indicato da 3bMeteo, l’Isola si trova lungo il bordo sudorientale di un grande anticiclone posizionato sull’Europa centrale ed è quindi esposta ad un flusso di correnti fresche settentrionali che non permetteranno sempre rasserenamenti duraturi.

Di seguito le previsioni più dettagliate per questi giorni.

Le previsioni per oggi e domani

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 16, le previsioni meteo Sicilia fornite da Ilmeteo.it indicano la presenza di nubi sparse in tutta l’Isola.

La città più fredda sarà Enna, con una minima di 3 gradi, una massima di 9 e vento debole.

Tra le province meno fredde, invece, ci saranno Catania, Messina, Palermo e Siracusa. La temperatura più alta sarà appunto registrata a Siracusa, dove si raggiungerà una massima di 16 gradi.

Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una nuvolosità sparsa ed irregolare provocata dal flusso fresco settentrionale. Se a Palermo il cielo sarà coperto con una probabilità di precipitazioni pari al 29%, a Catania, Ragusa e Siracusa ci sarà il sole.

Meteo Sicilia: il weekend

Nonostante la presenza di sole, per questo fine settimana è atteso molto freddo.

Secondo quanto comunicato dagli esperti di 3bMeteo, di fatto, sabato dalla Russia si avvicinerà un fronte freddo che coinvolgerà la Sicilia con un calo delle temperature e deboli nevicate sulle zone interne a partire dai 1000m, ma in calo fino a quote collinari in serata, accompagnate da raffiche di vento dal Nord.

Ad Enna, per esempio, il termometro potrebbe raggiungere persino 0 gradi, mentre la minima di Caltanissetta e Ragusa sarà di 1 grado. Tuttavia, in città come Palermo, Siracusa e Trapani la minima arriverà anche ai 14 gradi.

Anche quella di domenica sarà una giornata fredda, in realtà più della precedente. A Ragusa ed Enna le temperature scenderanno sotto lo zero mentre la temperatura più alta si dovrebbe a Palermo e Messina, con 13 gradi.

Eppure, negli scorsi giorni, la situazione era apparsa confortante.

Le previsioni per Catania

Per quanto riguarda Catania, la provincia sarà tra le meno fredde della Sicilia: per oggi, infatti, è prevista una massima di 16 gradi ed una minima di 10.

Domani la situazione non cambierà di molto: il cielo sarà sereno e la temperatura si manterrà tra gli 8 e i 15 gradi.

E nel weekend? Se a Ragusa ed Enna le temperature dovrebbero raggiungere 0 o 1 grado, a Catania sabato sarà una giornata poco nuvolosa, con una minima di 7 gradi ed una massima di 14.

Domenica, poi, il cielo sarà sereno ma i gradi scenderanno, seppur di poco: è prevista una temperatura minima di 5 gradi ed una massima di 12.