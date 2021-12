Meteo Sicilia, temperature in rialzo e sole in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia, temperature in aumento nei prossimi giorni e sole in gran parte delle province dell'Isola: in arrivo una tregua dal freddo invernale.

Meteo Sicilia, temperature in aumento e sole in arrivo nei prossimi giorni su gran parte delle province dell’Isola. Dopo il grande freddo delle scorse settimane, è infatti giunto il tempo per la Sicilia di godere di un po’ di sole e di temperature più miti. D’altra parte, sebbene si tratti del mese di dicembre, l’Isola non è affatto abituata all’ondata di freddo e gelo che l’ha scossa e che ha portato neve anche a quote relativamente basse.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Secondo le previsioni meteo, si attende quindi un aumento delle temperature per i prossimi giorni, oltre a delle giornate prevalentemente soleggiate su tutta l’Isola. Infatti, secondo Ilmeteo.it, già a partire dalla giornata di oggi, il sole splenderà su tutte le province siciliane, con nubi sparse su Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. Le temperature massime sono invece tutte al di sopra dei 13 gradi, con l’eccezione di Enna e Caltanissetta che rimangono rispettivamente a 8 e 11 gradi. Le città più calde saranno Catania, con 17 gradi e Palermo e Siracusa, entrambe con una massima da 16 gradi.

Le previsioni di domani

Anche la giornata di domani promette bel tempo in tutta l’Isola: infatti, si registrano ancora una volta cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province siciliane. Inoltre, per quanto riguarda le temperature, continua l’andamento positivo di rialzo: infatti, le temperature massime saranno quasi ovunque sui 14 gradi. A fare eccezione, anche a causa della sua condizione di comune più alto d’Italia, è Enna, che mantiene una temperatura massima di 7 gradi. Tuttavia, a partire da giovedì 16 dicembre, le condizioni meteo inizieranno a guastarsi in Sicilia e anche le temperature diminuiranno gradualmente in alcune province.

Catania

Per quanto riguarda Catania, la giornata di oggi sarà la migliore della settimana, sia in quanto a condizioni meteo che per temperature. Infatti, il cielo catanese sarà prevalentemente soleggiato per tutta la giornata odierna e le temperature si aggireranno tra i 9 e i 17 gradi.

Tuttavia, domani si assisterà ad un leggero peggioramento delle condizioni meteo, dato che qualche nuvola potrebbe macchiare il cielo etneo e che le temperature resteranno tra i 7 e i 14 gradi. La giornata sarà lievemente più calda giovedì 16 anche se le nuvole continueranno a restare sul cielo catanese e le temperature diminuiranno verso il weekend