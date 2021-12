Meteo Sicilia, è “allerta gialla”: attese piogge e forti venti

Meteo Sicilia: sull'Isola sono iniziati i tipici weekend natalizi, freddi ma con meteo stabile, talvolta caratterizzato da nevicate ad alta quota. Le previsioni

Meteo Sicilia: dicembre è arrivato, allontanando sempre di più l’Isola da quel lungo periodo di incertezza meteorologica che l’ha caratterizzata da fine ottobre in poi, con forti nubifragi, trombe d’aria e alluvioni. Dall’arrivo del nuovo mese, la Sicilia sta conoscendo, sul fronte meteo, un periodo di agognata pace, caratterizzata “solamente” da temperature molto rigide e diffuse nevicate ad alta quota. Per questo motivo, i siciliani tentano ora di organizzare il proprio weekend: le previsioni meteo rimarranno stabili? O cambierà qualcosa nel fine settimana?

Meteo Sicilia: cambiamenti in arrivo da venerdì

Le previsioni Meteo Sicilia annunciano che oggi è attesa “allerta gialla” sulla maggior parte dell’Isola con forti piogge e venti. Le previsioni meteo cominceranno ad essere caratterizzate da instabilità già a partire dalla giornata di domani, venerdì 10 dicembre: come previsto dal sito ilMeteo.it, pioverà su tutta l’Isola. Più in particolare, sono previsti veri e propri temporali nel Trapanese e nell’Agrigentino, forti piogge a Caltanissetta e Palermo, infine un’alternanza di precipitazioni e schiarite a Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna; in quest’ultima provincia si raggiungerà la temperatura più bassa e rigida, pari a ben 0°.

Il maltempo andrà spostandosi, con forti venti, verso la parte orientale della Sicilia sabato 11 dicembre: mentre a Trapani, Agrigento e Palermo si attendono forti temporali alternati a schiarite, inizierà a piovere più forte nel Nisseno e a Caltanissetta, con schiarite nel Messinese e nel Ragusano. Bel tempo, invece, a Siracusa, un po’ annuvolato a Catania.

Per domenica 12 dicembre, infine, si attende un netto miglioramento su tutta l’Isola: sebbene si attendano piogge isolate a Palermo e ad Enna, che si attesterà ancora una volta la provincia dalla temperatura più bassa (tra i 3° e i 5°), sul resto della Sicilia splenderà il sole, più in particolare a Trapani e Siracusa, venendo di tanto in tanto annuvolato a Catania, Messina, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

Meteo Sicilia: che tempo farà a Catania?

Sebbene per la giornata etnea, sulla quale vige uno stato di preallerta meteo “gialla”, la giornata di oggi sia cominciata in modo un po’ incerto, dovrebbe andare a migliorare nelle prossime ore, con bel tempo diffuso per il resto della giornata. La pioggia dovrebbe arrivare a partire dalla seconda metà della giornata di venerdì 10 dicembre, caratterizzandola fino a sera. Tuttavia la pioggia passeggera lascerà il posto al bel tempo, stabile per tutto il resto del weekend.