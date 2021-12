Medici a lavoro senza vaccino in Sicilia: uno in provincia di Catania

Medici "no vax" anche in Sicilia. Sanzionati dai carabinieri dei Nas un dirigente di guardia medica a Messina e un dirigente oncologo a Caltagirone.

Nell’ambito di controlli effettuati in tutta Italia, i Nas da novembre a oggi hanno scoperto 308 tra medici e sanitari non vaccinati o con green pass scaduto, effettuando oltre 6.800 verifiche. Due di questi si troverebbero anche in Sicilia. L’operazione svolta per verificare il rispetto delle norme anticovid in Sicilia ha portato a sanzioni per carabinieri per due medici perché non in regola con le vaccinazioni anti Covid 19.

In provincia di Messina i militari hanno sanzionato un dirigente di una Guardia medica trovato con un Green pass scaduto per non essersi sottoposto alla terza dose di vaccino anti Covid-19 entro i termini previsti. A Caltagirone (Catania) hanno sanzionato un dirigente medico di Oncologia in servizio nell’ospedale per aver esercitato la professione senza la vaccinazione per il Covid-19.

Durante le indagini i carabinieri hanno sequestrato anche farmaci e dispositivi usati in modo fraudolento da parte di persone che non avevano il titolo alla loro detenzione e impiego. Le operazioni che hanno portato all’identificazioni di medici e sanitari non vaccinati al lavoro hanno riguardato in particolare Piemonte, Sicilia, Trentino, Emilia-Romagna, Veneto e Campania.