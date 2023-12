Covid Sicilia, casi in aumento: Palazzo della Regione chiuso per troppi contagi

Covid Sicilia, aumentano i casi nell'Isola: chiude anche il Palazzo della Regione per l'alto numero di contagi.

Covid Sicilia: sono in graduale aumento i contagi da Covid-19 in tutto il Paese, così come i ricoveri e i decessi. A causare l’aumento è la variante JN.1, che è stata individuata ad agosto e che sta facendo crescere il numero di contagi, come indicato dall’Oms. Appartenente alla famiglia di Pirola, la variante BA.2.86 e i suoi discendenti, come JN.1, “è in costante aumento” riporta una nota diffusa dall’Oms.

La Sicilia non è esclusa da questo aumento di casi, tanto che a Palermo, si è reso necessario chiudere il Palazzo della Regione per i troppi casi Covid. Infatti, Palazzo d’Orleans è stato chiuso per sanificazione dei locali, come indicato dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. In particolare, i casi positivi evidenziati sono stati cinque fra i dipendenti di Palazzo d’Orleans. In aggiunta alla sanificazione di Palazzo d’Orleans, è stata disposta anche quella di piazza Indipendenza, a Palermo.

Considerando l’aumento dei casi covid Sicilia, l’appello che arriva dalla Regione, tramite Schifani, è quello alla vaccinazione. Lo stesso governatore ha recentemente ricevuto la dose di richiamo. “Vaccinarsi per prevenire complicazioni e mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria – ha affermato Schifani –. La Regione Siciliana ha messo a disposizione già da tempo i vaccini per combattere le nuove varianti del Covid. Raccomando in particolare agli anziani, alle persone fragili e a chi è affetto da altre patologie di tornare a vaccinarsi per tutelare se stessi e gli altri”.