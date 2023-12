Ponte sullo Stretto, polemiche sul fondo sviluppo e coesione: richiesto referendum

Continuano gli scontri e le polemiche per il ponte sullo stretto: le parole del sindaco di Catanzaro e il conflitto Salvini-Schifani

Le polemiche sullo stretto continuano a farsi sentire, dopo l’emendamento che sottrarrebbe ben due miliardi e trecento milioni di euro al fondo sociale di coesione e lo scontro Salvini- Schifani interviene anche il sindaco di Catanzaro.

Il primo cittadino sottolinea: “L’emendamento, con cui parte dei soldi che serviranno per il ponte, se mai si farà, saranno presi dalla riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione destinato alla Calabria fino al 2027, è inaccettabile nel metodo e nella sostanza.”, concordando quindi con le parole del portavoce degli Europa Verdi Angelo Bonelli e le proteste dei movimenti no-ponte.

Il sindaco suggerisce poi di istituire un referendum elettorale, per mettere in luce la volontà dell’opinione pubblica calabrese, che come quella Siciliana, è ancora molto scettica sulla realizzazione di quest’opera, date le necessità nettamente più impellenti di potenziare le infrastrutture di terra e dei trasporti marittimi tra le due regioni interessate.

Anche il presidente della regione Sicilia Renato Schifani, facente parte del centro destra italiano, attacca Salvini con parole amare. “L’auspicio della Presidenza della Regione è che il ministro Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell’Isola”, ha dichiarato il presidente, suscitando non poche polemiche all’interno degli altri partiti.