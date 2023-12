A Catania, Influday 2023, open day per vaccinazione antinfluenzale: quando

A Palazzo degli Elefanti, l'Influ day 2023, open day per la vaccinazione antinfluenzale. Ecco quando.

Si celebra venerdì 15 dicembre, sull’intero territorio regionale, l’Influ day 2023, la giornata per la prevenzione vaccinale antinfluenzale, promossa dall’Assessorato alla Salute, guidato da Giovanna Volo.

L’iniziativa si colloca nella cornice della Campagna antinfluenzale 2023-24, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della prevenzione vaccinale antinfluenzale e aumentare le coperture.

Per l’occasione l’Asp di Catania, in collaborazione con il Comune di Catania, organizza per il 15 dicembre, alle ore 10.00, un open day per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid presso i locali dell’URP di Palazzo degli Elefanti.

Prevista la partecipazione del sindaco di Catania, Enrico Trantino, dei vertici delle quattro Aziende sanitarie di Catania (Asp di Catania, ARNAS “Garibaldi”, AO “Cannizzaro”, AOU Policlinico ”Rodolico-San Marco”), dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania, dell’Università di Catania, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari, dei direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative interessati e coinvolti, a testimonianza dell’importanza del messaggio rivolto alla popolazione.

La vaccinazione antinfluenzale è un’opportunità per prevenire le forme gravi e complicate di influenza e ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione.

A chi è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale

Come da indicazione regionale, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a:

Persone anziane, a partire dai 60 anni in su;

Chi soffre di malattie croniche;

Residenti in RSA;

Bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni ;

Operatori sanitari;

Donne in gravidanza;

Addetti ai servizi pubblici (forze dell’ordine, insegnanti, ecc.) ;

Chi lavora a contatto con gli animali;

Tutti coloro che vivono con persone a rischio.

Dove vaccinarsi

La vaccinazione antinfluenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oltre che presso gli ambulatori vaccinali dell’Asp di Catania, previa prenotazione on line, collegandosi al seguente link: https://vaccini.aspct.it/vacpreno1.

A Catania l’ambulatorio di riferimento è sito in Corso Italia 234, ad accesso libero, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, senza necessità di prenotazione.

Vaccinazione antinfluenzale e vaccinazione anti-covid

Confermata, anche quest’anno la possibilità della co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti-Covid. Si punta così a rafforzare ulteriormente la copertura vaccinale per le persone più fragili e ad alto rischio.