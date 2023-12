Natale a Catania, metro aperta fino a mezzanotte e piazza Stesicoro pedonale

Catania si prepara al Natale: ecco le modifiche apportate sulla circolazione di autobus, metro e automobili del capoluogo etneo.

In occasione delle festività natalizie Piazza Stesicoro verrà chiusa agli automobilisti e resa area pedonale per tutti i weekend, venerdì compresi.

Il traffico sarà sviato verso piazza San Domenico, per poi attraversare via Etnea in corrispondenza di via San giuliano. Gli automobilisti potranno usare via Plebiscito come una sorta di circonvallazione interna.

Per chi invece fosse interessato ai mezzi pubblici, la metro rimarrà aperta fino alle 24. Sarà inoltre possibile utilizzare i parcheggi scambiatori con la metro Nesima e Milo per gli autobus, mentre per chi viene da Nord sarà disponibile il parcheggio due Obelischi per arrivare in via Etnea con il BRT1.