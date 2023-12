Viaggi natalizi degli italiani: la città di Catania sul podio

Ecco quali sono le mete più gettonate dai viaggiatori italiani durante queste vacanze natalizie. Catania è sul podio.

Quest’anno gli Italiani in viaggio per le festività natalizie saranno oltre i 17 milioni, vediamo insieme le mete più ambite dai viaggiatori.

L’agenzia Edreams ha analizzato le prenotazioni per Natale 2023 e Capodanno 2024 e secondo lo studio sul podio dei viaggi natalizi degli Italiani spiccano Parigi, Tirana ed anche Catania. Le percentuali dimostrano che il 58% dei viaggiatori partirà per cica 3/4 giorni, i quali circa il 36 % hanno prenotato la vacanza con un anticipo di tre mesi, mentre il 33% ancor prima.

In conclusione il capodanno 2024 sarà spagnolo, con Barcellona, Siviglia e Malaga in testa alla classifica, seguite da altre bellissime mete europee come Parigi, Milano, Londra ed Amsterdam.